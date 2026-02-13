Trump envía un segundo portaviones a Medio Oriente en medio de presiones a Irán

afp_tickers

4 minutos

Un segundo portaviones estadounidense partirá «muy pronto» a Medio Oriente, declaró el viernes el presidente Donald Trump, después de haber amenazado a Irán con consecuencias «traumatizantes» si fracasaban las negociaciones entre ambos países para una solución diplomática a sus tensiones.

Al mismo tiempo, Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sah de Irán, llamó al pueblo iraní a nuevas acciones de protesta, en paralelo con concentraciones previstas el sábado en el extranjero. Una ola de manifestaciones en enero en Irán fue duramente reprimida por las autoridades.

Trump había incrementado la amenaza militar contra la república islámica tras la respuesta de las fuerzas de seguridad en Teherán a las protestas el mes pasado, que, según grupos de derechos humanos, dejó miles de muertos.

Luego, siguió presionando a Teherán para alcanzar un acuerdo, en particular sobre el programa nuclear iraní. Ambos países reanudaron sus diálogos el 6 de febrero en Omán, pero su continuación sigue siendo incierta.

«Hay que alcanzar un acuerdo, de lo contrario será muy traumatizante» para Irán, advirtió Trump el jueves.

El viernes, al ser consultado sobre informes de prensa sobre el traslado del portaviones USS Gerald Ford del Caribe a Medio Oriente, Trump respondió: «Partirá muy pronto».

«En caso de que no logremos un acuerdo, lo necesitaremos», aseguró.

El USS Gerald Ford es el mismo portaviones que Estados Unidos desplegó en el Caribe para la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en Venezuela.

– «Terriblemente difícil» –

A falta de un acuerdo con Teherán, Trump dijo el jueves que pasaría a la «fase dos», que sería «muy dura» para los iraníes. Recordó también el bombardeo por parte de Estados Unidos a sitios nucleares iraníes durante una guerra de 12 días desencadenada por Israel en junio pasado.

El portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln permanece en la región del Golfo desde enero.

La naturaleza de los objetivos que Washington podría atacar en caso de una intervención no está clara, como tampoco las intenciones de Estados Unidos respecto a los dirigentes iraníes.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el jueves que expresó a Trump su «escepticismo sobre la calidad de cualquier acuerdo con Irán».

Netanyahu, que se reunió el miércoles en Washington con Trump, agregó que todo pacto también debía considerar los misiles balísticos iraníes y su apoyo a grupos armados en la región, como el movimiento islamista palestino Hamás, los rebeldes hutíes en Yemen y Hezbolá en Líbano.

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, señaló el viernes que un acuerdo entre el OIEA y Teherán sobre las inspecciones de su programa nuclear es «posible», pero «terriblemente difícil».

Grossi afirmó en la Conferencia de Seguridad de Múnich que Irán se había negado en noviembre a que el OIEA inspeccionara sus distintos sitios bombardeados en junio.

– Liberaciones de reformistas –

El hijo del último sah, quien vive en Estados Unidos y no ha vuelto a pisar su país natal desde la Revolución Islámica de 1979, llamó a manifestarse el sábado en Múnich, Toronto y Los Ángeles para exigir una acción internacional contra Teherán e instó al pueblo iraní a sumarse alzando la voz desde sus hogares.

«Griten sus demandas. Demuestren su unidad. Con una voluntad inquebrantable, prevaleceremos sobre este régimen ocupante», señaló en X.

El martes en Teherán, en vísperas del 47º aniversario de la revolución que se saldó con la caída del sah, residentes en Irán gritaron desde sus ventanas consignas contra el guía supremo, el ayatolá Alí Jamenei, según videos difundidos en redes sociales y verificados por la AFP.

Según la oenegé HRANA, con sede en Estados Unidos, al menos 7.005 personas, la mayoría manifestantes, han sido asesinadas durante las protestas de principios de enero en Irán.

Más de 53.000 personas han sido detenidas desde entonces, entre ellas miembros de la corriente reformista, incluida la jefa de la principal coalición de reformistas, Azar Mansouri, quien fue puesta en libertad bajo fianza el viernes, según su abogado.

Otros dos líderes reformistas, Javad Emam y Ebrahim Asgharzadeh, fueron liberadas el jueves por la noche, según medios iraníes.

Según las autoridades iraníes, las manifestaciones han causado más de 3.000 muertos, en su gran mayoría miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes asesinados por «terroristas», a sueldo de Israel y de Estados Unidos.

sjw-dk/vl/cab/lov/ad