Trump exige a Israel que deje de bombardear Gaza para negociar la salida de los rehenes
Washington, 3 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este viernes a Israel que deje de bombardear la Franja de Gaza para poder negociar con Hamás la salida de los rehenes.
Trump escribió este mensaje en su red Truth Social después de que el grupo islamista palestino aceptara liberar los rehenes como parte del plan de paz propuesto por el presidente estadounidense. EFE
