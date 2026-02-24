Trump genera confusión al decir que gobernador californiano abandonó carrera presidencial

Washington, 23 feb (EFE).- Una críptica publicación en redes sociales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que afirmaba que el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, habría descartado postularse a las elecciones presidenciales de 2028, generó este lunes revuelo y confusión en internet.

También provocó respuestas burlonas del propio Newsom, quien incluso llegó a bromear sobre las capacidades cognitivas del republicano.

«¡Wow!¡Gavin Newscum (apodo que Trump usa para hablar de Newsom y que emplea el término ‘scum’, escoria en inglés) acaba de retirarse de la carrera presidencial!», publicó hoy el presidente estadounidense en su red social Truth Social.

La publicación, replicada también en X, llevó a muchos usuarios a preguntarse por la afirmación de Trump, que no añade más detalles ni fuentes al respecto.

Newsom, considerado a día de hoy un candidato con un importante potencial para las presidenciales de 2028, nunca ha hecho oficial su intención de postularse para los comicios de dentro de dos años para ocupar la Casa Blanca.

Tras el revuelo inicial generado por la publicación de Trump, las cuentas del propio Newsom comenzaron a darle la réplica al republicano en redes.

La cuenta personal del gobernador californiano en X retuiteó el mensaje del presidente y aseguró que la afirmación de que retira su candidatura «está en la página 69» de su nuevo libro, titulado «Man in a hurry» («Un hombre apresurado») y que sale mañana martes a la venta.

La cuenta de la oficina de prensa de Newsom fue un paso más allá y replicó al mensaje de Trump afirmando: «Wow. El presidente está padeciendo síndrome del ocaso de manera más aguda esta noche».

El llamado «síndrome del ocaso» es un conjunto de conductas como agitación o confusión, que suelen aparecer al final de la tarde o al caer la noche en algunas personas que sufren demencia o Alzheimer.

Algunas publicaciones recientes en redes sociales de Trump han vuelto a poner el foco en las capacidades cognitivas del mandatario.

El fin de semana el presidente estadounidense escribió en Truth Social que enviaría un barco hospital a Groenlandia, alegando que en la isla hay mucha gente enferma que no recibe atención médica.

Esta fue una aseveración un tanto aleatoria aparentemente derivada de un anuncio del ejército danés, que indicó poco antes que había evacuado al tripulante de un submarino estadounidense frente al territorio autónomo que administra Copenhague para que recibiera tratamiento médico urgente.

A su vez, en las últimas horas las redes han vuelto a difundir lo ocurrido el pasado viernes -el mismo día en que el Tribunal Supremo de EE. UU. anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump-, cuando un hombre que se identificó como John Barron (el nombre del hijo menor del presidente) y que imitaba exactamente la forma de hablar del mandatario, llamó a la cadena estadounidense C-Span para despotricar contra los jueces que fallaron en su contra.

Se cree que en el pasado Trump ha llamado a diversos medios haciéndose pasar por otras personas. EFE

