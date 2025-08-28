The Swiss voice in the world since 1935

Trump pide imputar a Soros por crimen organizado por supuesto apoyo a protestas violentas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 27 ago (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió este miércoles imputar al magnate George Soros, uno de los grandes donantes del partido Demócrata, por delitos de crimen organizado por su supuesto apoyo a las protestas violentas en el país.

En un mensaje en Truth Social, Trump dijo que Soros y su «maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser imputados con RICO (siglas del delito de crimen organizado en inglés) por su apoyo a las protestas violentas, y mucho más, por todos los Estados Unidos de América».

La organización filantrópica de Soros, Open Society Foundations, presidida por su hijo Alex, respondió en un comunicado que «no apoya ni financia protestas violentas», tachó de falsa la acusación, repudió las «amenazas» y reivindicó su misión a favor de los «derechos humanos, justicia y principios democráticos».

«Defendemos las libertades fundamentales garantizadas por la Constitución de EE.UU., incluyendo los derechos a la libre expresión y la protesta pacífica que son piedras angulares de cualquier democracia vibrante», concluye la nota de la entidad de Soros.

Soros es un objetivo frecuente de ataques de Trump y del ala más conservadora del partido Republicano, que lo incluyen incluso en teorías conspirativas por el respaldo a sus rivales políticos del partido Demócrata y su contribución a causas progresistas. EFE

nqs/gad

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR