Trump sanciona a Gaesa y a la minera canadiense Sherritt en una nueva escalada contra Cuba

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El conglomerado de las fuerzas armadas cubanas, Gaesa, que controla cerca del 40% de la economía de Cuba y la minera canadiense Sherritt se convirtieron el jueves en las primeras empresas sancionadas bajo una reciente orden ejecutiva de Donald Trump.

El 1 de mayo, el presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva que endurece las sanciones contra Cuba afirmando que la isla comunista, situada a 150 kilómetros de la costa de Florida, continúa representando «una amenaza extraordinaria» para la seguridad nacional de los Estados Unidos.

En virtud de esa orden, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció este jueves nuevas sanciones a entidades económicas clave en Cuba, entre ellas una empresa mixta entre la minera canadiense Sherritt y el Estado cubano.

Esa empresa mixta «ha explotado los recursos naturales de Cuba para beneficiar al régimen a expensas del pueblo cubano» y «lucra con activos que fueron originalmente expropiados por el régimen cubano a personas y empresas estadounidenses», declaró Rubio, un cubanoestadounidense crítico con el gobierno de La Habana.

Sherritt extraía níquel y cobalto en la mina de Moa, situada en la provincia de Holguín (noreste). Participa desde la década de 1990 en la empresa mixta Moa Nickel S.A. junto con el Estado cubano.

En un comunicado, Serritt anunció la suspensión inmediata de su participación en empresas mixtas en la isla y la repatriación de sus empleados.

Esas sanciones «alteran de forma sustancial la capacidad» de Sherritt para continuar sus negocios en Cuba y «podrían tener como resultado que proveedores financieros u otros proveedores no puedan o no estén dispuestos a seguir apoyando las operaciones u otras actividades comerciales» de la empresa, señaló la minera.

A mediados de febrero, Sherritt ya había anunciado la suspensión de sus operaciones en Cuba debido al bloqueo de combustible impuesto por Estados Unidos a la isla, bajo embargo de Washington desde 1962 y sumida en una profunda crisis económica.

Las nuevas sanciones estadounidenses apuntan también a los bancos extranjeros que colaboran con el gobierno cubano, así como a individuos y entidades involucrados en los sectores energético y minero.

– «Elite corrupta» –

Rubio también anunció nuevas sanciones contra Gaesa, que controla sectores clave de la economía de la isla y que ya estaba sometida a medidas punitivas de Estados Unidos.

Las sanciones contra Gaesa incluyen a su presidenta, la general de Brigada de las fuerzas armadas, Ania Guillermina Lastres Morera, nombrada al frente del conglomerado en 2022.

Gaesa «está diseñada para generar ingresos no para el pueblo cubano, sino únicamente en beneficio de su élite corrupta», declaró Rubio, tras advertir que «pueden esperarse nuevas medidas punitivas en los próximos días y semanas».

Una investigación del diario Miami Herald basada en supuestos documentos filtrados calculó que Gaesa tenía 18.000 millones de dólares en activos a comienzos de 2024, en línea con el nivel de gasto del propio Estado.

«Con las medidas adicionales de castigo colectivo anunciadas hoy contra Cuba, el gobierno de EEUU confirma su intención genocida contra la nación cubana y despeja toda duda sobre la falsedad de sus pretextos para agredir a nuestro país», escribió en X el canciller cubano Bruno Rodríguez.

«Hay que ser muy mentiroso para alegar que los problemas económicos de Cuba son fruto de la incompetencia y al propio tiempo adoptar medidas draconianas para asegurar la absoluta asfixia del pueblo cubano que el bloqueo económico aun no ha logrado», señaló en X el viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

Trump ha multiplicado sus ofensas y amenazas contra la isla, y ha hablado públicamente sobre la posibilidad de tomar su control.

En un comunicado publicado este jueves en Ginebra, tres expertos de la ONU advierten que ese bloqueo petrolero representa «una privación energética» de «consecuencias graves» para los derechos humanos y el desarrollo de la isla, de 9,6 millones de habitantes.

Desde enero, Washington solo ha permitido la llegada al país de un petrolero ruso.

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