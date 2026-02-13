Trump se jacta de arma «desorientadora» usada en Caracas durante un acto con tropas

El presidente Donald Trump se jactó el viernes ante tropas estadounidenses de un arma secreta, el «discombobulator» («desorientador»), que puede bloquear los sistemas de defensa rusos y chinos, y que fue utilizado en la poderosa operación militar en Venezuela.

Es la primera vez que Trump evoca esa arma misteriosa en un evento público, después de haber dejado escapar algunos detalles en entrevistas anteriores.

La operación que acabó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fue un éxito total, se vanaglorió Trump.

«Hasta se habla del ‘discombobulator’, porque no alcanzaron a hacer ni un solo disparo», dijo Trump a los soldados en la base de Fuerte Bragg (Carolina del Norte), refiriéndose al bloqueo de gran parte de los sistemas defensivos de Venezuela durante la incursión del 3 de enero.

«El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos están tratando de averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán», dijo con una sonrisa.

Trump, que estuvo acompañado por su esposa Melania, se dirigió a soldados y familias militares antes de reunirse a puerta cerrada con las tropas de fuerzas especiales involucradas en la incursión. en Caracas y otras regiones de Venezzuela.

Ochenta y tres personas murieron y más de 112 resultaron heridas durante el asalto, que comenzó con bombardeos estadounidenses contra objetivos militares venezolanos.

Ningún militar estadounidense murió, pero Trump dijo que tres pilotos de helicóptero resultaron heridos de consideración.

Maduro se encuentra detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y otros delitos, de los cuales se ha declarado no culpable.

Su próxima audiencia judicial está programada para el 17 de marzo.

El presidente estadounidense ha elogiado repetidamente la operación contra Maduro como un ejemplo del poderío militar de su país, en especial para imponer una posición dominante en América Latina y el Caribe.

