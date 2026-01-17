Turquía dice que Trump invitó a Erdogan a ser miembro de la ‘Junta de Paz’ para Gaza

Ankara, 17 ene (EFE).- El presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha sido invitado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a ser miembro fundador de la “Junta de Paz” para Gaza, informó este sábado la oficina presidencial en Ankara.

En un comunicado, la Presidencia turca indica que Trump envió una carta ayer, viernes, en su calidad de presidente fundador de la Junta, en la que invita a Erdogan a formar parte del organismo como “miembro fundador”.

Este sábado, el presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, anunció haber sido invitado como miembro de la Junta, al igual que el ex primer ministro británico, el laborista Tony Blair.

Otros miembros ya anunciados de la Junta son el asesor de Trump, Steven Witkoff; el yerno del presidente, Jared Kushner; y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Al anunciar que el alto el fuego en Gaza ha entrado en su segunda fase, el presidente estadounidense afirmó el viernes que otro órgano, denominado ‘Junta Ejecutiva’, supervisará la administración transitoria de Gaza.

La fase dos del plan de paz pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas palestinos y el desarme del grupo islamista Hamás en la franja.

El exministro de Exteriores búlgaro y antiguo coordinador de Naciones Unidas para Oriente Medio, Nikolai Mladenov, un miembro de la ‘Junta Ejecutiva’, actuará como ‘Alto Representante’ para Gaza, informó anoche la Casa Blanca.

Erdogan, un declarado aliado de Hamás, es uno de los líderes más críticos en Oriente Medio con el Gobierno de Israel y su primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Más de 71.500 personas murieron durante los ataques y bombardeos de Israel contra Gaza tras el asalto terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que fueron asesinadas unas 1.200 personas y otras 250 fueron secuestradas.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego en octubre pasado fueron liberados todos los secuestrados israelíes, vivos y muertos, con excepción de uno. EFE

