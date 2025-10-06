Turquía espera el regreso de los últimos 14 turcos de la flotilla detenidos por Israel

Ankara, 6 oct (EFE).- Catorce turcos detenidos en Israel por formar parte de la ‘Flota Global Sumud’ para llevar ayuda humanitaria a Gaza llegarán a su país mañana martes, según adelantó este lunes el Ministerio Exteriores.

«Treinta y seis de nuestros ciudadanos que estaban en los barcos de la ‘Flota Global Sumud’, incautados por las fuerzas israelíes, regresaron sanos y salvos a nuestro país el 4 de octubre en un vuelo especial. Nuestros esfuerzos continúan para asegurar que los otros catorce ciudadanos que aún están detenidos en Israel puedan regresar a nuestro país mañana vía Jordania», dijo un portavoz de Exteriores.

El portavoz también precisó que se prevé concretar los detalles del proceso de repatriación durante la tarde de hoy lunes.

La flota fue interceptada en la noche del 1 de octubre por el ejército israelí, que incautó 42 embarcaciones y detuvo a los activistas internacionales a bordo, trasladándolos a la prisión de Ketziot, al sur del país.

Un total de 137 personas, entre ellas 36 turcos, fueron trasladados hace dos días a Turquía, donde los activistas declararon que fueron maltratados en Israel y afirmaron que la activista sueca Greta Thunberg, quien formaba parte de la flota, fue golpeada.

Mientras tanto en Turquía, miles de mujeres miembros o simpatizantes del islamista AKP, el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, se han manifestado este lunes en las 81 provincias del país bajo el lema ‘Grito Silencioso por Gaza’.

La mayor de las manifestaciones tuvo lugar en Estambul, donde cientos de mujeres que portaban banderas palestinas y el pañuelo palestino sobre los hombros formaron una cadena humana contra los ataques de Israel en Gaza.

El presidente Erdogan había invitado el domingo a todas las mujeres a participar en el evento, enfatizando que la cadena formada por mujeres fortalecería al pueblo de Gaza. EFE

