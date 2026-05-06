UA: El riesgo de transmisión del hantavirus en los países africanos se mantiene bajo

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Nairobi, 6 may (EFE).- El riesgo para la población africana del brote de hantavirus identificado en un crucero que partió desde Argentina y llegó a Cabo Verde sigue siendo «bajo», ya que no se ha registrado su transmisión en países del continente, afirmó este miércoles la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«En este momento, el brote parece limitarse al crucero, sin que haya indicios de transmisión dentro de los países africanos. El riesgo para el público general se mantiene bajo», señalaron en un comunicado los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) de la UA.

«No obstante, los CDC de África aconsejan a los Estados miembros que refuercen los servicios de sanidad portuaria, intensifiquen las medidas de prevención y control de infecciones y garanticen la notificación a tiempo de los casos sospechosos», añadió.

La organización instó a los viajeros a que «mantengan buenas prácticas de higiene, eviten el contacto con roedores (reservorios del virus) o entornos potencialmente contaminados y acudan al médico si presentan síntomas como fiebre, fatiga, dolores musculares o dificultad respiratoria después de viajar».

Este mensaje coincide con el de las autoridades de Cabo Verde, que señaló este martes que «la situación permanece bajo control» y que, por ahora, «no existe riesgo para la población en tierra», después de haber denegado al buque MV Hondius la entrada en el puerto de su capital, Praia, para defender su «seguridad pública nacional».

En un comunicado, el Ministerio de Salud caboverdiano confirmó además que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán «en las próximas horas» a tres pacientes afectados por el brote en el barco.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó este martes a siete las personas afectadas por el brote de este virus, que suele transmitirse de las ratas a los seres humanos por el contacto directo con los roedores o sus excrementos, aunque en casos poco frecuentes puede propagarse entre personas y derivar en enfermedades respiratorias graves.

Ese es el caso, precisamente, de este brote, que, según informó este miércoles un laboratorio que colabora con la OMS, es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos.

Además de las tres personas que deben ser evacuadas del buque, entre los siete casos -de los que dos han sido confirmados en laboratorio- hay tres fallecidos y un enfermo que se encuentra en estado crítico en Sudáfrica. EFE

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