Ucrania añade otros dos sistemas Patriot para su defensa antiaérea gracias a Alemania

(Corrige fecha, el comunicado fue emitido el 1 de enero de 2026)

Berlín, 1 ene (EFE).- El Ministerio de Defensa de Ucrania informó este jueves de que acaba de añadir a su arsenal dos sistemas Patriot destinados a la protección de ciudades e infraestructura crítica gracias a su cooperación con Alemania.

«Dos sistema Patriot de defensa antiaérea han sido desplegados para proteger ciudades ucranianas e infraestructura crítica», indicó el Ministerio de Defensa ucraniano en un comunicado, donde señaló que dicho despliegue se produjo gracias a recientes acuerdos de cooperación militar con Alemania.

El pasado 17 de diciembre, el ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, anunció la firma de varios acuerdos con «socios alemanes por valor de más de 1.200 millones de euros», recordó el comunicado.

Los sistemas Patriot, valorados en unos 1.000 millones de euros, son equipos que se caracterizan por su capacidad de interceptar objetivos aéreos que se mueven a gran velocidad y situados hasta a 160 kilómetros de distancia, según los datos presentados por el ministerio ucraniano.

Los Patriot son sistemas de fabricación estadounidense, pues son responsables de su desarrollo, montaje y munición las empresas RTX y Lockheed Martin. EFE

