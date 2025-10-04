The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ucrania acusa a China de proporcionar a Rusia datos satelitales para sus ataques

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Berlín, 4 oct (EFE).- Ucrania acusa a China de proporcionar datos satelitales a Rusia que luego utiliza para lanzar ataques con misiles contra el país.

Oleg Alexandrov, del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, dijo a la agencia ‘Ukrinform’ que «hay hechos que demuestran un alto nivel de interacción entre Rusia y China en la realización de reconocimiento satelital del territorio de Ucrania con el fin de identificar y explorar adicionalmente objetivos estratégicos para su destrucción».

«Al mismo tiempo, como hemos visto en los últimos meses, estos objetivos pueden pertenecer a inversores extranjeros», declaró.

El pasado 21 de agosto un ataque con misiles rusos destruyó la fábrica estadounidense Flex Electronics en Mukachevo, en Transcarpatia, en el suroeste de Ucrania.

Hasta ahora, los servicios de inteligencia ucranianas se han negado a revelar más detalles sobre las instalaciones en Ucrania que fueron supuestamente atacadas por Rusia utilizando datos de inteligencia satelital chinos.

Lo que sí ha denunciado Kiev ya en varias ocasiones es el suministro por parte de Ucrania de productos químicos especiales, pólvora y maquinaria a fábricas militares rusas.

Según dijo previamente a ‘Ukrinform’ Oleg Ivashchenko, jefe del Servicio de Inteligencia Exterior, a principios de 2025 el 80 % de la electrónica crítica para los drones rusos era de origen chino.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha sancionado ya a varias empresas chinas después de acusar a Pekín de suministrar armas a Rusia y de que fueran detenidos ciudadanos chinos luchando del lado de las tropas del Kremlin, algo que el gigante asiático niega. EFE

cae/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR