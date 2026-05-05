Ucrania atacó anoche objetivos en Rusia con misiles de crucero Flamingo, según Zelenski

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Kiev, 5 may (EFE).- Ucrania atacó anoche varios objetivos situados en la Federación Rusa en un nuevo bombardeo nocturno de larga distancia en que se utilizaron con éxito misiles de crucero Flamingo de fabricación ucraniana, según dijo este martes en sus redes sociales el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Entre los objetivos alcanzados por los Flamingo, Zelenski destacó “instalaciones del complejo militar-industrial” ruso en Cheboksari, donde las autoridades locales han informado de la caída de varios drones ucranianos que, según canales de Telegram rusos, tenían como objetivo una empresa militar de esa ciudad, capital de la región de Chuvashia, en la parte europea de Rusia.

“Los Flamingos ucranianos cubrieron una distancia de más de 1.500 kilómetros”, dijo Zelenski, que agregó que el objetivo alcanzado por esos misiles producía componentes electrónicos para la Marina y las industrias de misiles, aviación y vehículos blindados rusos.

Las autoridades rusas habían informado previamente del derribo durante la noche de cerca de 300 drones ucranianos. EFE

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