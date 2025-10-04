Ucrania derriba 73 drones rusos pero 36 impactan en varios lugares

The Swiss voice in the world since 1935
Berlín, 4 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron en la última jornada 73 drones rusos en el norte y este del país, pero no consiguió neutralizar a otros 36 que impactaron, junto con tres misiles, en 21 lugares.

Según el parte diario de la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia atacó el país con 109 drones y tres misiles balísticos desde su territorio.

Las defensas antiaéreas derribaron o neutralizaron 73 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera y otros, en el norte y este del país.

Sin embargo, se registraron impactos de los tres misiles y de 36 drones de ataque en 21 ubicaciones, así como la caída de restos de aparatos derribados en cuatro. EFE

