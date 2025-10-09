Ucrania derriba 87 drones y alcanza una infraestructura de gas de Lukoil en Rusia

Kiev, 9 oct (EFE).- Ucrania derribó durante la pasada noche 87 de los 112 drones lanzados por Rusia contra su territorio, al tiempo que alcanzó una planta de procesamiento de gas de la empresa rusa Lukoil situada en la región de Volgogrado de la Federación Rusa.

Veintidós de los drones lanzados por Rusia no pudieron ser interceptados e impactaron en doce localizaciones distintas en territorio ucraniano, según el parte de la Fuerza Aérea ucraniana.

Algunos de los drones rusos han provocado daños en la infraestructura portuaria de la ciudad de Odesa del sur de Ucrania, según el gobernador de la región, Oleg Kiper. Cinco personas han resultado heridas en el ataque.

Además, la empresa privada del sector eléctrico DTEK ha informado de que una infraestructura energética situada también en Odesa ha sido alcanzada durante el bombardeo.

Al mismo tiempo, el jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Andrí Kovalenko, explicó que una planta de procesamiento de gas de la empresa rusa Lukoil situada en la región rusa de Volgogrado fue alcanzada por drones.

Ucrania y Rusia intercambian cada noche ataques con drones de larga distancia que a menudo van dirigidos contra infraestructuras energéticas de ambos lados. EFE

