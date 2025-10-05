The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Ucrania reporta cinco muertos en bombardeos rusos que pusieron en alerta a Polonia

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Las autoridades ucranianas reportaron este domingo cinco muertos en bombardeos rusos en Zaporiyia, en el sur, y Leópolis, en el extremo occidental del país, y que llevaron a Polonia a movilizar sus aviones para proteger su espacio aéreo.

En Leópolis – una zona de Ucrania que desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 ha sido menos expuesta a los ataques – cuatro personas murieron y seis fueron heridas, informó en Telegram el gobernador, Maksim Kozitski.

La alcaldía de esta ciudad cercana a la frontera con Polonia indicó que el transporte público no circuló debido a un «masivo ataque del enemigo».

Ivan Fedorov, gobernador de la región de Zaporiyia, afirmó a su vez en Telegram que un «bombardeo combinado» de Rusia mató a una mujer e hirió a otras diez personas.

Una menor de 16 años figura entre las personas que recibieron «asistencia» tras el ataque, indicó Fedorov.

Ucrania declaró la alerta nacional por los bombardeos a las 04H09 (01H09 GMT).

Polonia informó en X que movilizó aviones y colocó a sus defensas en tierra en alerta para resguardar su espacio aéreo.

Rusia también intensificó sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana en un momento del año en que bajan las temperaturas.

Moscú lanzó esta semana su mayor ataque contra la infraestructura gasífera ucraniana, y el sábado varios bombardeos dejaron unas 50.000 casas sin electricidad en la región de Chernígov, en el norte.

bur-mjw/tc/mas/cjc-an/sag

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR