Ucranianos ven elecciones como innecesarias y peligrosas durante la guerra, pese a EE.UU.

4 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 3 feb (EFE).- La sugerencia de EE.UU. de que Ucrania debería celebrar elecciones en 2025 ha hallado escaso apoyo en el país invadido, en medio de preocupaciones por la seguridad, por los desafíos organizativos y por las amenazas que la rivalidad política podría suponer para la unidad nacional necesaria para la defensa contra Rusia.

EE.UU. pedirá a Ucrania organizar elecciones presidenciales y parlamentarias como parte del proceso de paz, en especial si se alcanza pronto un alto el fuego, dijo este fin de semana el representante del Washington para Ucrania y Rusia, Keit Kellogg.

«Si su plan es simplemente un alto el fuego y elecciones, es un plan fallido; (Vladímir) Putin no se verá intimidado por estas dos cosas», afirmó en la red social X Dmitró Litvin, asesor de comunicación del presidente Volodímir Zelenski.

Kiev preferiría en cambio «un enfoque más en profundidad» y abordar rápidamente el «trabajo real» entre los equipos para elaborar un plan concreto con el que poner fin a la guerra, dijo también Litvin.

Las elecciones no son prioritarias

Las elecciones no figuran entre los temas que más preocupan a los ucranianos pese a las alegaciones del presidente ruso de que Zelenski, que fue elegido con el 73 % de los votos en 2019, carece de la legitimidad necesaria para negociar con él.

«Pese a que el apoyo a Zelenski ha caído en parte, la mayoría cree que las elecciones solo deberían celebrarse cuando la guerra haya terminado», dijo a EFE Antón Grushetski, director del Instituto Internacional de Sociología de Kiev.

Según la encuesta más reciente del grupo sociológico «Rating», el 60 % de los ucranianos comparte este punto de vista y Grushetski destaca que incluso más ciudadanos consideran que Zelenski cuenta con la legitimidad necesaria.

Celebrar elecciones bajo la ley marcial también está prohibido por la Constitución ucraniana, que no puede ser modificada en tiempos de guerra.

Una amenaza a la unidad

Muchos de los que querrían que se celebrasen elecciones ahora son simpatizantes de Petró Poroshenko, que perdió las elecciones frente a Zelenski en 2019.

Sin embargo, el propio Poroshenko ha rechazado tajantemente la necesidad de celebrar elecciones y ha destacado que primero Ucrania debe ganar la guerra, ya que los comicios podrían acabar con la unidad y ser instrumentalizados por Rusia, según indicó el quinto presidente ucraniano.

«Las elecciones siempre suponen una lucha. Y no puede haber unidad durante unas elecciones. Cualquier democracia sabe esto», reaccionó a los comentarios de Kellogg.

Solo el presidente ruso se beneficiaría, enfatizó Poroshenko y señaló que Putin ya está llevando a cambio una bien planificada campaña de desinformación en Ucrania e intentará desestabilizar el país si se celebran comicios.

Más que reforzar la legitimidad del Gobierno, las elecciones podrían socavarla si se realizan durante la guerra, cree también Andrí Maguera, antiguo miembro de la Comisión Electoral Central.

Sería imposible garantizar que todos los ciudadanos puedan formarse una opinión y expresar sus puntos de vista políticos en su situación actual, destacó en Facebook.

Millones de ucranianos se hallan en el extranjero y no regresarían al país, atacado a diario por Rusia con drones y misiles, a no ser que su seguridad esté garantizada, mientras que millones viven en los territorios ocupados o están desplazados dentro del país, por no mencionar a los movilizados en el Ejército.

Un intento de distracción

La idea de que Ucrania debería celebrar elecciones como parte del proceso de paz solo contribuye a complicarlo, al implicar que es Kiev y no Moscú quien necesita hacer más, escribió por su parte la politóloga ucraniana Olesia Yajno.

En cuanto haya razones para levantar la ley marcial y celebrar elecciones, los ucranianos serán los primeros en plantear esta necesidad, porque siempre han entendido la importancia de renovar su Gobierno, destacó en Facebook.

En el cuarto de siglo que Putin lleva en el Kremlin, Ucrania ha visto a tres presidentes turnarse en elecciones justas, señaló el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga.

«Si se cuestiona la legitimidad de alguien, debería ser la del dictador de Moscú, que convierte en carne de cañón a veinteañeros nacidos cuando él ya estaba en el poder», escribió en X. EFE

ra/cph/ad

(foto)