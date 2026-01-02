Uganda acusa de divulgar datos de votantes ilegalmente a una destacada activista detenida

3 minutos

Nairobi, 2 ene (EFE).- La abogada y destacada activista ugandesa Sarah Bireete, detenida el pasado martes, fue acusada formalmente de obtener y divulgar de manera ilegal datos personales del registro de votantes del país, algo que negó la letrada, a dos semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 15 de enero.

«Sarah Bireete y otras personas que aún se encuentran prófugas, entre el mes de enero de 2025 y diciembre de 2025, en varios lugares de Uganda (…) obtuvieron o divulgaron ilegalmente datos, a saber, información nacional de votantes, controlada o procesada por la Comisión Electoral, sin el consentimiento previo», indicó el acta de acusación.

El Tribunal de Primera Instancia de Buganda Road ordenó que Bireete, quien se declaró inocente, permanezca en la prisión capitalina de máxima seguridad de Luzira hasta una audiencia prevista el próximo 21 de enero, en la que se evaluará su petición de libertad bajo fianza.

Según el relato de la ONG que dirige Bireete, el Centro para la Gobernanza Constitucional (CCG, en inglés), las fuerzas de seguridad rodearon su residencia este martes antes de detenerla y trasladarla a la comisaría de Nateete, en Kampala, la capital.

Bireete «es una destacada defensora de los derechos humanos y promotora del constitucionalismo y el Estado de derecho» y, durante el periodo previo a las elecciones, «ha estado supervisando activamente el entorno político y promoviendo la integridad electoral», afirmó el miércoles en un comunicado el CCG.

Por este motivo, la organización considera que su detención busca «silenciar una de las voces más prominentes que exigen rendición de cuentas al Gobierno y constitucionalismo», así como «intimidar» a los activistas que piden transparencia en el proceso electoral.

El presidente Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, es el cuarto líder que lleva más años en el poder en África y su Gobierno ha modificado la Constitución dos veces para eliminar los límites de edad y de mandato, lo que le ha permitido presentarse nuevamente a las elecciones en esta ocasión.

Al igual que en los comicios de 2021, se espera que el principal rival de Museveni, de 81 años, sea el político y exmúsico Bobi Wine, de 43 años, cuyo nombre real es Robert Kyagulanyi.

Las elecciones pasadas estuvieron caracterizadas por un período electoral con la desaparición de centenares de simpatizantes de la oposición, protestas dispersadas con munición real y al menos 54 manifestantes muertos.

En esos comicios, el presidente obtuvo el 58,6 % de los votos, mientras que el cantante quedó en segundo lugar con el 35 %.

Wine, que fue detenido en varias ocasiones y cuyos mítines suelen ser dispersados por las fuerzas de seguridad con violencia, describió aquellas elecciones como «las más fraudulentas de la historia de Uganda». EFE

