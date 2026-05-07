Un 28 % de jóvenes alemanes no rellena formulario para nuevo servicio militar, según medio

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Berlín, 7 may (EFE).- Casi un tercio de los jóvenes alemanes que han cumplido 18 años y que según la nueva ley de servicio militar tienen desde principios de 2026 la obligación de cumplimentar un formulario sobre su idoneidad para el Ejército no han respondido, según una exclusiva publicada este jueves por la red de medios RND.

Según fuentes de las Fuerzas Armadas citadas por este medio, de los jóvenes que han recibido el formulario desde el mes de enero un 72 % lo ha rellenado, pero un 28 % no lo ha hecho, aunque la respuesta es obligatoria.

Aproximadamente la mitad de los jóvenes que cumplimentaron el formulario expresaron interés en realizar el servicio militar voluntario, de una duración mínima de seis meses, según estas fuentes, aunque esto no quiere decir que finalmente lo vayan a prestar, algo que dependerá finalmente de factores como la distancia entre su lugar de residencia y el punto de entrenamiento más cercano.

Según la nueva ley de servicio militar que entró en vigor este año, todos los ciudadanos que cumplen 18 años reciben un formulario con preguntas sobre su aptitud física y su interés en servir en la Bundeswehr, que los varones deben contestar de forma forzosa en un plazo de un mes.

Recientemente, el Ministerio de Defensa informó de que en los cuatro primeros meses del año se han enviado aproximadamente 194.000 formularios y está previsto que en verano se presenten los primeros resultados oficiales.

Los varones que se nieguen a responder a las preguntas del formulario o lo hagan con informaciones falsas se enfrentan a multas de hasta 1.000 euros, aunque no ha trascendido si hasta ahora se han impuesto sanciones por este motivo.

La nueva ley de servicio militar tiene como objetivo ayudar a alcanzar la meta del ministro de Defensa, Boris Pistorius, de incrementar la cifra de soldados en activo de los aproximadamente 180.000 actuales hasta 260.000 en 2035 y la de reservistas de 60.000 a 200.000.

En caso de que esa meta no se consiga queda abierta la posibilidad de que se cubra el número de soldados que falten a través del reclutamiento forzoso.EFE

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