Un ataque a una zona residencial en la ciudad de Gaza deja 17 muertos y 40 heridos

2 minutos

Jerusalén/Gaza, 4 oct (EFE).- Un ataque israelí a una zona residencial en el barrio Al Tuffah de la ciudad de Gaza mató este sábado a 17 personas e hirió a otras 40, informó la Defensa Civil del enclave palestino.

En un comunicado, este cuerpo de rescate indicó que sus equipos continúan con la búsqueda de los desaparecidos tras el bombardeo, que ha dejado a al menos 15 personas atrapadas entre los escombros.

Fuentes locales explicaron a EFE que seis de los muertos son niños y mujeres, en un ataque que se produjo en la calle Jaffa del este de la capital gazatí contra la casa de la familia Abdel Aal y destruyó varias viviendas cercanas.

Los fallecidos y heridos -varios críticos- en el ataque, que tuvo lugar sobre las 17.00 hora local (14.00 GMT), fueron trasladados al Hospital Bautista Al Ahli.

Además de estos fallecidos, fuentes médicas informaron de que al menos cinco personas murieron intentando regresar a sus casas en zonas controladas por el Ejército israelí, con la esperanza de poder volver ante los avances de cara al fin de la ofensiva.

Ello porque varios medios israelíes anunciaron este sábado que el Ejército pasaba a hacer solo «operaciones defensivas» y había parado sus ataques en la ciudad de Gaza, donde mantiene una ofensiva para tomarla.

Una fuente israelí conocedora de las operaciones detalló a EFE que las tropas sí actúan para «mantener las líneas», para «eliminar amenazas» y en «ataques necesarios», sin dar más detalles.

Según un recuento en morgues de hospitales hecho por informadores gazatíes, este sábado hasta las 18.20 hora local se produjeron 54 muertos en toda la Franja de Gaza por ataques israelíes, 28 de ellos en la ciudad de Gaza.

Relatores de la ONU de derechos humanos, junto con organizaciones internacionales y un número creciente de países, califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra Gaza, que desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 ha dejado más de 67.000 muertos, entre ellos más de 20.000 niños. EFE

mt-aa/rod