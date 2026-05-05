Un ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe se salda con dos muertos, dice EEUU

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Fuerzas armadas estadounidenses atacaron en la noche del lunes una presunta narcolancha en el Caribe, con un saldo de dos tripulantes muertos, anunció el Pentágono.

Estados Unidos justifica estas operaciones como ataques a grupos «narcoterroristas». El saldo provisional es de al menos 187 muertos desde que arrancaron en septiembre.

«La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas de sexo masculino murieron durante esta acción. Ningún militar estadounidense resultó herido», explicó el comunicado del Comando Sur.

El mensaje en la red X está acompañado de un video en blanco y negro, en el que se observa una lancha a toda velocidad y el impacto de un misil que la destruye.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump no aporta pruebas contundentes que permitan afirmar que los barcos atacados estaban efectivamente implicados en actividades de tráfico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a «ejecuciones extrajudiciales», pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump invoca los mismos procedimientos que gobiernos anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas, sin dar más detalles.

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