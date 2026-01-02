Un ataque ruso con drones causa daños en un hospital de la región ucraniana de Chernígov

Berlín, 2 ene (EFE).- Las autoridades ucranianas informaron este viernes de que un ataque nocturno con drones causó daños en las instalaciones de un hospital en el municipio de Semenivka, en la región de Chernígov, en el norte de Ucrania.

Según informó en su cuenta de Telgram Viacheslav Chaus, responsable de la Administración Regional de Chernígov, «según las primeras informaciones, se destruyeron tres vehículos oficiales, garajes, y locales de servicio, y se daño la cocina» del hospital municipal.

Su mensaje estaba acompañado de fotografías que mostraban parcialmente los daños causados por el ataque, incluidas imágenes de vehículos aparcados ardiendo.

Chaus precisó que el ataque se lanzó en la noche del jueves a este viernes, en unas horas en las que también se produjeron daños en explotaciones forestales y un edificio agrícola de la región.

Según el responsable de la Administración Regional de Chernígov, dicha región ha sufrido 27 bombardeos, en los que se produjeron medio centenar de explosiones, en las últimas 24 horas. EFE

