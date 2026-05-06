Un avión que despegó de Cabo Verde por foco de hantavirus aterrizó en Canarias

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Uno de los dos aviones que despegaron de Cabo Verde para evacuar a pasajeros del crucero afectado por un foco de hantavirus aterrizó este miércoles en el archipiélago español de Canarias y el otro viaja hacia Países Bajos.

Esta enfermedad, transmitida por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población desde el sábado. Ese día, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue informada de la muerte de tres personas, posiblemente por hantavirus.

Sin embargo, las autoridades sanitarias descartan un brote mundial.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a la AFP que no se trata de una situación similar a la pandemia de covid-19.

«El riesgo para el resto del mundo es bajo», dijo.

Dos tripulantes enfermos y otra persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados fueron evacuados del MV Hondius frente a las costas de Cabo Verde, informó la OMS.

Dos aviones despegaron al mismo tiempo de Cabo Verde.

El rastreador de vuelos FlightRadar24 indicó que uno despegó con destino a Ámsterdam, donde debía aterrizar a las 17H30 GMT.

El otro vuelo, un avión ambulancia, cuya llegada al archipiélago español no se había mencionado hasta ahora, aterrizó en el aeropuerto de Gran Canaria, poco antes de las 15H30 GMT, constató un periodista de la AFP.

Las autoridades canarias afirmaron a la AFP «no conocer» la razón.

La representante de la OMS en Cabo Verde, Ann Lindstrand, declaró a la AFP que las tres personas trasladadas desde el barco se encuentran «estables». «Una de las tres es asintomática», añadió.

El MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril y lleva fondeado frente a las costas de Cabo Verde desde el domingo y los pasajeros comenzaron a enfermar hace un mes.

Una mujer neerlandesa murió en Sudáfrica el 26 de abril tras haberse ido del barco debido a la muerte de su marido a bordo.

Otras dos personas reciben tratamiento: una en Johannesburgo y otra en la ciudad suiza de Zúrich.

– El crucero rumbo a Canarias –

La ministra de Sanidad española, Mónica García, informó que el crucero atracará «en el plazo de tres días» en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, a pesar de la oposición del gobierno regional del archipiélago.

Todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión desde allí a sus países de origen, indicó.

Los 14 españoles a bordo del MV Hondius -13 turistas y un miembro de la tripulación- serán trasladados a Madrid, donde «permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario», precisó la ministra.

Según las autoridades neerlandesas, se esperaba que dos expertos en enfermedades infecciosas de Países Bajos acompañen a los pasajeros el resto del viaje.

– El virus de los Andes –

Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo.

Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

«Este tipo de transmisión es muy poco frecuente y solo se produce debido a un contacto muy estrecho entre personas», declaró el miércoles el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, ante una comisión parlamentaria.

Confirmó que las pruebas han detectado el virus de los Andes, la única cepa que puede transmitirse entre personas.

El Ministerio de Sanidad suizo confirmó asimismo que el pasajero ingresado en un hospital de Zúrich dio positivo a la cepa Andes.

El crucero contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades a bordo.

El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos de hantavirus. Además de él, corresponden a uno de los fallecidos y a un británico que se encuentra actualmente en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Hay un total de otros cinco casos sospechosos, incluidas las otras dos muertes, informó la OMS.

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