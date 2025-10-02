Un barco de la flotilla está a menos de una hora de las costas de Gaza

The Swiss voice in the world since 1935
Argel, 2 oct (EFE).- El barco Mikeno de la Global Sumud Flotilla está este jueves a menos de una hora de la Franja de Gaza, según muestra la página de rastreo de la misión que refleja la geolocalización de la embarcación a unas siete millas naúticas (11 kilómetros) de la costa palestina, pero parado.

Un total de 21 barcos, de los 44 registrados en el ‘tracker’ de la propia flotilla, han sido interceptados hasta las 07.00 GMT de este jueves, y tras una noche de interceptaciones por las fuerzas israelíes en una operación que todavía continúa. Otros 23 barcos de la flotilla continúan por el momento su rumbo.

La Armada israelí abordó en las últimas horas tres barcos: el Oxigono, el All-in y el Captain Nikos.

Anteriormente habían sido interceptados el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara, a bordo de los cuales viajaban unas 200 personas cuyo paradero y estado, según la iniciativa, es desconocido.

Entre los detenidos por Israel se encuentran 30 personas españolas, además de 22 italianas, 21 turcas, 12 malasias, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia. También hay ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre muchas otras.

«El estado de los participantes y la tripulación sigue sin confirmarse», dijeron este jueves los organizadores, que que calificaron la operación como un «ataque ilegal contra trabajadores humanitarios desarmados».

«Instamos a los gobiernos y a las instituciones internacionales a exigir su seguridad y liberación inmediatas», exigió la flotilla. EFE

lfp/lab

