Un derrame de aceite paraliza durante 12 horas el décimo mayor aeropuerto de Brasil

Río de Janeiro, 30 sep (EFE).- Un derrame de aceite en la pista principal del aeropuerto Santos Dumont de Río de Janeiro paralizó durante 12 horas este martes las operaciones en el décimo aeródromo de mayor movimiento de pasajeros en Brasil, informaron fuentes oficiales.

El derrame cerca de la cabecera de la pista, en el preciso lugar en el que las aeronaves tocan suelo al aterrizar y realizan la fase final en la aceleración para despegar, fue provocado por un vehículo que realizaba tareas de mantenimiento en la madrugada.

La estatal Infraestructuras Aeroportuarias (Infraero), responsable por la gestión del aeropuerto de Río destinado a vuelos regionales, decidió suspender las operaciones a partir de las 6:00 hora local (9:00 GMT) ante el riesgo de accidentes.

La empresa realizó entonces labores de limpieza en la pista, que solo volvió a funcionar cerca de las 18:00 hora local (21:00 GMT).

De acuerdo con Infraero, durante las 12 horas de paralización, se cancelaron unos 160 vuelos y otros 14 se transfirieron al aeropuerto internacional de Galeão, la principal terminal aérea de Río de Janeiro.

La paralización en el Santos Dumont tuvo repercusiones en otros aeropuertos de Brasil, principalmente en Congonhas, desde donde opera el puente aéreo entre Río de Janeiro y São Paulo, que también tuvieron que cancelar algunos de los vuelos.

Según la Agencia Nacional de Aviación Civil, Santos Dumont fue el décimo aeropuerto con mayor movimiento en el primer semestre del año en Brasil, con 2,4 millones de pasajeros, lejos de los 11,6 millones que usaron el aeropuerto internacional Guarulhos de São Paulo y de los 4,4 millones del Galeão, que fue el sexto. EFE

