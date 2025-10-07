Un ecuatoriano entre los desaparecidos del edificio derrumbado de Madrid

Madrid, 7 oct (EFE).- Un empleado ecuatoriano de la empresa constructora se encuentra entre los cuatros desaparecidos de un edificio en rehabilitación derrumbado parcialmente este martes en Madrid.

Según explicó el capataz de la obra, los desaparecidos son la arquitecta del proyecto, de unos 30 años, que se hallaba en un cuarto de baño de la primera planta, y tres operarios naturales de Mali, Guinea y Ecuador, de entre 30 y 50 años, trabajadores de la empresa ANKA, a los que buscan los bomberos entre los escombros.

Dos se encontraban en los baños del sótano y el tercero en la última planta del edificio, de seis alturas, en el momento del siniestro.

El suceso ocurrió en pleno centró histórico de la capital de España, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, por un derrumbe parcial del forjado interior del inmueble, que se rehabilitaba para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

En pocos minutos se desplegó en la zona un amplio dispositivo de seguridad y emergencias para atender a tres obreros heridos, uno de ellos con fractura de una pierna, mientras que los otros dos resultaron con contusiones leves.

Tras el suceso, los trabajadores de la obra echaron en falta a algunos compañeros que al parecer se encontraban en el interior en el momento del colapso, lo que motivó la activación de los servicios de búsqueda con medios tecnológicos y perros especializados.

Un portavoz de los servicios de Emergencias de Madrid explicó que los bomberos van a continuar trabajando sin interrupción, «lo que haga falta hasta que aparezcan». EFE

