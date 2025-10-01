Un estudio indica que los niños con control parental del móvil duermen y estudian mejor

2 minutos

Ginebra, 1 oct (EFE).- Los niños cuyos padres tienen reglas estrictas sobre el uso de los móviles durante la noche duermen en promedio 40 minutos más cada noche, lo que repercute en mejor salud y rendimiento académico, indica una investigación de la Universidad de Ginebra (Unige) publicada en Discover Public Health.

El estudio, realizado mediante cuestionarios a 329 estudiantes de entre 13 y 15 años en 2021, mostró que los escolares cuyos padres prohíben el uso de teléfonos en los dormitorios, o su uso en la noche, llegan a dormir más de cuatro horas y media extra cada semana.

Más tiempo de sueño a una edad en la que se recomienda dormir nueve horas, pero en la que muchos adolescentes a menudo descansan entre siete y ocho, repercute en mejor memoria, atención y estabilidad emocional, reduciendo además el riesgo de ansiedad y depresión, destacó la Unige en un comunicado sobre este estudio.

«Los padres deben involucrarse, porque ello influye en la salud y el éxito de sus hijos», subrayó el doctorando del Departamento de Neurociencia Básica de la Unige Kevin Mammeri, principal autor de la investigación.

Las escuelas también deben jugar un rol con talleres de concienciación sobre la importancia del sueño en un momento en el que «muchos estudiantes se van a la cama con su móvil y no hay clara distinción entre el tiempo de sueño y el de internet», en palabras de la neurocientífica Virginie Sterpenich.

Anteriores estudios en Suiza indicaron que el número de adolescentes que pasa más de cuatro horas del día frente a una pantalla se multiplicó por 12 entre 2012 y 2020. EFE

