Un físico ruso es condenado a 12,5 años de cárcel por alta traición

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Moscú, 5 may (EFE).- Un tribunal de Novosibirsk (Siberia) condenó a 12,5 años de cárcel al físico ruso Valeri Zveguintsev tras hallarlo culpable de alta traición a raíz de un artículo publicado en una revista iraní, con lo que aumenta el número de científicos especializados en armamento hipersónico que fueron castigados por la Justicia, informó este martes la prensa rusa.

Según la agencia Interfax, Zveguintsev, investigador jefe del Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada de la filial siberiana de la Academia de Ciencias de Rusia, estudia tecnologías hipersónicas.

Junto con el físico, fue condenado a 12,5 años de prisión Vladislav Galkin, profesor asociado de la Universidad Politécnica de Tomsk.

Ambos estudiosos publicaron un artículo en una revista científica iraní que versaba en torno a la dinámica de los gases.

En septiembre de 2024, un tribunal de San Petersburgo condenó al veterano científico ruso Anatoli Máslov a 14 años de cárcel por entregar a China información sobre armamento hipersónico ruso.

Desde 2018 cerca de 15 científicos rusos han sido detenidos y acusados de espionaje y alta traición, incluidos Valeri Mitko, de 78 años, o Víctor Kudriávtsev, de 75.

El primero fue acusado de entregar información secreta a China, mientras que el segundo habría enviado dos mensajes con «secretos de Estado» a un país miembro de la OTAN.

El Kremlin aseguró en el pasado que las acusaciones vertidas contra los científicos siberianos son «muy graves» tras recibir una carta abierta en la que sus colegas denunciaban la persecución de la comunidad científica.

La caza de brujas lanzada por las fuerzas de seguridad entre la comunidad científica rusa para evitar la fuga de secretos de Estado se intensificó en 2018, pero se disparó con el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero de 2022.EFE

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