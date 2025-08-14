The Swiss voice in the world since 1935

Un grupo de 183 migrantes venezolanos regresa a su país desde Estados Unidos

Caracas, 13 ago (EFE).- Un total de 183 venezolanos retornaron este miércoles a su país desde Estados Unidos, luego de haber hecho escala en Honduras, informó el Ministerio de Interior y Justicia del país suramericano.

A través de una publicación en Instagram, la cartera de Estado indicó que en el vuelo viajaron 20 mujeres y 163 hombres como «parte de las acciones del Gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro para garantizar el retorno a casa de estos venezolanos y venezolanas».

Los migrantes, prosiguió el ministerio, fueron atendidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Oficina Nacional Integral a la Víctima de Violencia (Onaivv), así como del Ministerio de Salud.

El viernes, aterrizó un avión en Venezuela con 194 deportados de Estados Unidos, entre ellos seis niños que el Gobierno de Nicolás Maduro consideraba como «secuestrados» en el país norteamericano, informó entonces el Ministerio de Interior y Justicia.

Hasta finales de julio, según dijo el Ejecutivo venezolano, Estados Unidos mantenía «secuestrados» a 33 niños venezolanos en su territorio.

La Administración chavista acusó entonces al encargado de Negocios interino de la Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela en Colombia, John McNamara, de ser el «responsable directo de mantener esta situación ilegal».

Con los seis menores de edad que regresaron el viernes, un total de 21 niños denunciados como «secuestrados» han regresado a Venezuela entre mayo y agosto de este año en vuelos de repatriación.

De acuerdo a cifras oficiales, más de 10.000 venezolanos han regresado a su país en vuelos desde principios de año, cuando Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde 2019, suscribieron un acuerdo de deportación.

El chavismo asegura que los viajes son parte de la Misión Vuelta a la Patria, que, según las autoridades, busca facilitar el retorno voluntario de migrantes al país, además de recibir a los connacionales deportados por EE.UU. EFE

Mostrar más

Mostrar más

