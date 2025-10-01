Un hondureño acusado de asesinato es extraditado desde España hacia Honduras

Tegucigalpa, 30 sep (EFE).- Un ciudadano hondureño acusado de asesinar a un hombre en mayo de 2019 llegó este martes a Honduras, extraditado desde España, donde fue detenido este año.

El hombre, de 29 años, arribó al Aeropuerto Internacional de Palmerola, ubicado a 72 kilómetros al norte de Tegucigalpa, esposado y escoltado por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras, según un informe de la Policía hondureña.

El sospechoso, alías El Lovo, enfrentará a la justicia hondureña por su presunta responsabilidad en la muerte de Mario de Jesús Euceda, ocurrida el 12 de mayo de 2019 en un barrio de Tegucigalpa.

Según las investigaciones, el día del crimen, el acusado y otro hombre -conocido como alias El Chochi- se desplazaban en motocicleta por un barrio de la capital hondureña y, al acercarse a la víctima, alias Lovo le disparó sin mediar palabra, lo que provocó su muerte inmediata.

El hondureño extraditado contaba con una «notificación roja» emitida el 20 de abril de 2020 y con una orden de captura desde el 13 de enero del mismo año, expedida por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa.

La detención en España del centroamericano se logró gracias a la cooperación internacional entre Interpol Honduras y autoridades madrileñas.

La extradición del acusado fue aprobada el pasado 29 de agosto y ejecutada poco después, luego de que el sospechoso fuera entregado a la comitiva hondureña.

Con esta acción, la Policía Nacional de Honduras reafirma su compromiso en la lucha contra la impunidad y destaca la importancia de la cooperación internacional para garantizar que los responsables de delitos graves enfrenten la justicia. EFE

