Un incendio en la Feria de Tabasco deja cinco fallecidos en el sur de México

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Ciudad de México, 7 may (EFE).- Un incendio registrado durante la madrugada de este jueves en el Parque Tabasco “Dora María” de Villahermosa, sede de la Feria Tabasco 2026, dejó cinco personas fallecidas, confirmó el gobernador del estado, Javier May, quien anunció una investigación para determinar las causas del siniestro.

“Durante estos lamentables hechos, cinco personas perdieron la vida, por lo que expresamos nuestras condolencias a sus familiares y ofrecemos todo nuestro apoyo ante este desafortunado incidente”, señaló el mandatario estatal en una publicación en redes sociales.

May informó después, en una rueda de prensa, que el Gobierno estatal acompañará a las familias de las víctimas y brindará “todas las garantías necesarias para la reparación y atención correspondiente”.

El incendio ocurrió en una de las zonas de exposición y comercio de la feria, uno de los eventos masivos más importantes de Tabasco, que cada año reúne a visitantes, expositores, comerciantes y productores locales y foráneos en Villahermosa, capital del estado.

El gobernador precisó que las llamas fueron controladas por los cuerpos de emergencia y agradeció a la población que ayudó a evacuar la zona cuando ocurrió el siniestro.

“Gracias a la oportuna intervención de los cuerpos de protección civil, seguridad y emergencia, el siniestro pudo ser controlado con prontitud”, afirmó May durante su mensaje.

El mandatario sostuvo que las instituciones del Gobierno estatal trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad de los visitantes, mientras las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.

“Les informo que se llevará a cabo una investigación rigurosa para esclarecer con precisión el origen de lo ocurrido”, agregó.

En su primera publicación, May también anticipó apoyos económicos para quienes resultaron afectados por el incendio dentro del recinto ferial.

“Emprenderemos de inmediato un programa de recuperación económica para las y los expositores que resultaron afectados. No los dejaremos solos”, expresó.

Las autoridades no han informado hasta ahora la identidad de las personas fallecidas ni la causa del incendio, que permanece bajo investigación.

El siniestro obligó al Gobierno de Tabasco a reevaluar la continuidad de la feria, cuyas actividades forman parte de la principal celebración popular del estado y concentran exhibiciones, espectáculos, actividades comerciales y muestras culturales. EFE

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