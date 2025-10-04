The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un incendio en un hotel de Costa Rica causa cinco muertos

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

Cinco personas murieron este jueves en un incendio en un hotel de la capital de Costa Rica, informaron socorristas. 

El siniestro ocurrió en la madrugada en el tercer y último piso del hotel Oriente, en el centro de San José, señaló el Cuerpo de Bomberos en una publicación en Facebook.

Las víctimas son «una pareja de adultos mayores» hallados «abrazados» en una cama y otras «tres personas más» ubicadas a unos 15 metros de los ancianos, indicó la publicación.

«Lamentablemente, la salida de emergencia [del hotel] estaba bloqueada con alambres», añadió la institución, que investiga las causas del incendio con el Organismo de Investigación Judicial.

Imágenes divulgadas por los bomberos mostraron parte del edificio dañado, mientras que medios locales informaron de una posible persona desaparecida entre los escombros.

bur/hma/dga

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR