Un incidente en un oleoducto provoca un «gran derrame de petróleo» en Alemania

afp_tickers

2 minutos

Un incidente en un oleoducto provocó este miércoles un «gran derrame de petróleo» en la región de Brandeburgo, en el noreste de Alemania, indicaron las autoridades.

«Los equipos de intervención se encuentran en el lugar» para resolver el incidente ocurrido «en una válvula» de la tubería, que pertenece a la refinería PCK, detalló el portavoz del Ministerio de Medio Ambiente de Brandeburgo.

La refinería, propiedad de una filial germana de la petrolera rusa Rosneft, está bajo tutela del gobierno alemán desde septiembre de 2022.

El incidente ocurrió en el oleoducto que une el puerto alemán de Rostock (norte) en la costa del mar Báltico, a Schwedt, el sitio de la refinería situado en la frontera con Polonia.

El gobierno regional no dio ninguna información sobre la causa y la magnitud de los daños.

Pero según una portavoz de la refinería, interrogada por la AFP, «las primeras conclusiones» indican que «el incidente habría sido causado por trabajos preparatorios con miras a una prueba de seguridad prevista mañana jueves en el oleoducto».

«Una intervención exterior intencional se descarta por ahora», agregó.

Según los medios regionales, el petróleo brotó del conducto hasta una altura de diez metros.

Desde enero de 2023, tras el embargo decidido a nivel europeo luego de la invasión rusa de Ucrania, la refinería cesó de proveerse de petróleo ruso.

La refinería funciona actualmente con soluciones alternativas al crudo ruso, y recibe suministros a través del puerto de Rostock y el de Gdansk en la vecina Polonia.

pyv/lep/sba/sag-eg/sag