Un juez de Nueva York publica la supuesta nota de suicidio de Epstein

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Washington, 6 may (EFE).- Un juez federal de Estados Unidos hizo pública este miércoles una supuesta nota de suicidio del pedófilo Jeffrey Epstein, que habría sido encontrada por el excompañero de celda del magnate en una novela gráfica.

«Me investigaron durante meses, ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!!», comienza la nota que fue publicada por el juez Kenneth Karas, de un tribunal federal de Nueva York, quien supervisó el caso del compañero de celda de Epstein. EFE

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