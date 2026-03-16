Un juez tunecino dicta prisión preventiva para los activistas de la Flotilla detenidos

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(Actualiza el número de detenidos)

Túnez, 16 mar (EFE).- Un juez tunecino dictó este lunes prisión preventiva para los siete miembros del comité de coordinación de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza que fueron detenidos el pasado 6 de marzo, por supuesto blanqueo de capitales, informó el Comité Nacional para la Defensa de los activistas.

Según informó el comité en su página de Facebook, la orden del Polo Judicial Económico y Financiero de Túnez se emitió sin que los activistas -entre ellos, Wael Nawar, quien gestionaba los fondos donados para la iniciativa humanitaria del pasado verano- «hayan sido interrogados».

Los cargos que se les imputan son «falsificación, posesión y uso de documentos falsificados, fraude, abuso de confianza, registros falsificados y lavado de dinero», entre otros delitos, según la agencia de noticias TAP.

En apoyo a los activistas detenidos, un grupo de manifestantes se concentró ante la sede del departamento judicial encargado del caso para exigir la liberación de los miembros de la iniciativa solidaria con Gaza y rechazar los cargos en su contra.

Los autoridades tunecinas abrieron una investigación a la Flotilla Sumud del Magreb por blanqueo de capitales después de que la policía impidiera la celebración de una conmemoración de la iniciativa en el puerto de Sidi Bou Said.

El comité, cuya creación se anunció el pasado miércoles, consideró las detenciones de los militantes como «un acto de venganza con motivaciones políticas» que intenta «atacar el clima político y popular» en Túnez, país históricamente propalestino.

Por su parte, el Foro Tunecino para los Derechos Económicos Sociales (FTDES) consideró que los cargos financieros que se les imputan a los detenidos están «fabricados» para «socavar» futuras acciones de solidaridad.

Amnistía Internacional (AI) también expresó su «preocupación» ante «las crecientes» restricciones a las reuniones en apoyo al pueblo palestino, que coinciden, además, con los preparativos para la salida desde Túnez de una nueva iniciativa similar. EFE

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