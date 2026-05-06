Un parlamentario iraní niega las informaciones sobre un inminente acuerdo con EE.UU.

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Teherán, 6 may (EFE).- Un alto cargo del Parlamento iraní rechazó este miércoles un informe del portal estadounidense Axios sobre un inminente acuerdo entre Irán y Estados Unidos para poner fin al conflicto y aseguró que el supuesto memorando divulgado por el medio es «una lista de deseos estadounidenses más que una realidad».

«El texto de Axios es una lista de deseos estadounidenses más que una realidad. Los estadounidenses no obtendrán en una guerra perdida lo que no consiguieron en negociaciones cara a cara», aseguró en la red social X el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei.

Rezaei advirtió además que la República Islámica «tiene el dedo en el gatillo y está preparada», y amenazó con represalias si fracasan las conversaciones.

Horas antes, Axios informó, citando a funcionarios estadounidenses y otras dos fuentes anónimas con conocimiento de la materia, que Teherán y Washington están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní.

El medio indicó que, según el acuerdo, Irán se comprometería a una moratoria en el enriquecimiento nuclear, Estados Unidos levantaría sus sanciones y liberaría miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados y ambas partes eliminarían las restricciones al tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, la República Islámica sigue evaluando la propuesta de Estados Unidos para sellar un acuerdo de paz y «una vez que concluya su revisión, trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní», mediador en las negociaciones entre Teherán y Washington.

Mientras, el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó en su red Truth Social que «si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizá, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán».

Trump informó en la víspera de la suspensión de la operación Proyecto Libertad, que había lanzado EE.UU. el lunes para liberar a los buques atrapados en el estrecho de Ormuz a raíz de su bloqueo.

El mandatario estadounidense dijo que la decisión se debe al «considerable progreso hacia un acuerdo» con Teherán, aunque no dio más detalles al respecto. EFE

ash/mra