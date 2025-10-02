The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un paro convocado por sindicatos de transporte público afecta parcialmente a Lima

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Lima, 2 oct (EFE).- Un paro convocado este jueves por sindicatos de transporte público de Lima para exigir al Gobierno mayores medidas de seguridad ante el crimen organizado afecta parcialmente el tráfico en la capital de Perú, donde los trabajadores han tenido dificultades para llegar a sus centros de trabajo.

Los transportistas exigen acciones concretas de las autoridades ante la ola de extorsiones que sufren, que en las últimas semanas han desencadenado en asesinatos de conductores y ataques contra sus vehículos, cometidos por presuntos sicarios del crimen organizado.

Según imágenes mostradas por medios locales, las principales zonas afectadas este jueves por la disminución de autobuses y otras unidades de transporte público han sido los distritos de la zona norte y este de la capital peruana, así como la provincia portuaria del Callao, anexa a Lima.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú, Miguel Palomino, declaró en la emisora RPP que el paro «es la reacción ante la inoperatividad de los poderes del Estado, que no hacen nada por la vida de todos los peruanos».

El presidente del directorio de la Coordinadora de las Empresas de Transporte de Lima y Callao (CTU), Héctor Vargas, señaló que en varias zonas del este de Lima «el paro es total».

El jefe de la Región Policial de Lima, Enrique Monroy, informó que más de 2.000 policías han sido desplegados para garantizar la seguridad de los transportistas y pasajeros que decidieron salir a trabajar con normalidad, sin que de momento se hayan registrado incidentes.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo emitió un comunicado en el que pidió a las empresas y empleadores de Lima que den «prioridad al teletrabajo» y otorgó una tolerancia de dos horas en el horario de ingreso de los trabajadores que deban acudir de manera presencial.

A primera hora de la mañana, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, aseguró que la presencia de vehículos de transporte público era «normal» en Lima y dijo que, para él, «no hay paro».

La protesta del sector de los transportistas se realiza el mismo día en que la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el mayor sindicato del país, ha convocado a una gran movilización «en defensa de la vida, el trabajo y contra la corrupción y el crimen organizado». EFE

dub

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR