Un pasajero argentino y un tripulante guatemalteco, en el barco con posible hantavirus

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Bruselas, 4 may (EFE).- Un pasajero argentino y un miembro de la tripulación guatemalteco viajan en el barco en el que se ha detectado un posible brote de hantavirus y que se encuentra frente a las costas de Cabo Verde, cuyas autoridades locales le han denegado la entrada por motivos de seguridad pública.

38 filipinos (todos ellos miembros de la tripulación, 23 británicos, 17 estadounidenses y 14 españoles, son los más numerosos entre las 149 personas de 23 nacionalidades que viajan en el crucero MV Hondius, ha informado la operadora del crucero, Oceanwide Expeditions.

La compañía confirmó también el fallecimiento de tres pasajeros: un matrimonio holandés y una persona de nacionalidad alemana, además de un pasajero británico enfermo evacuado a Sudáfrica, y dos miembros de la tripulación con problemas respiratorios.

El crucero está contemplando la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Tenerife, en las Islas Canarias, para proceder allí a nuevos exámenes médicos. EFE

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