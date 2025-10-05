The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un primer grupo de 18 activistas italianos de la Flotilla aterriza en Roma

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 5 oct (EFE).- Un primer grupo de activistas italianos de la Global Sumud Flotilla, detenida por Israel el miércoles cuando trataba de alcanzar Gaza, ha regresado a Roma tras su expulsión de territorio israelí.

Los activistas llegaron la pasada medianoche al aeropuerto romano de Fiumicino a bordo de un vuelo de la compañía ‘Turkish Airlines’ procedente de Estambul.

En la terminal romana fueron recibidos con coros de ‘Palestina libre’ y aplausos por unos 200 familiares y simpatizantes, recogen los medios locales.

Se trata del primer grupo de un total de 26 italianos que ya han salido de Israel tras firmar voluntariamente su expulsión y poner fin a su retención por participar en la Global Sumud Flotilla.

Otros 15 permanecen detenidos por no aceptar la expulsión voluntaria y deberán esperar a que la dictamine un juez, según explicó el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

En total, 137 personas de 14 países detenidas fueron deportadas el sábado desde Israel a Turquía. En la Flotilla viajaban unos 450 activistas que esperan aún su expulsión del país.

Por otro lado, en la tarde del viernes habían llegado a Roma cuatro parlamentarios de izquierdas, opositores del Gobierno de Giorgia Meloni, que se habían embarcado en la iniciativa.

Se trata del diputado del Partido Demócrata, Arturo Scotto, y su compañera eurodiputada Annalisa Corrado; el senador del Movimiento 5 Estrellas, Marco Croatti, y la eurodiputada de Alianza Verde e Izquierdas, Benedetta Scuderi.

Esa delegación italiana denunció este sábado ante la Fiscalía de Roma el «secuestro» de sus activistas y los ataques con drones a los barcos que componían la flotilla. EFE

gsm/llb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
10 Me gusta
46 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
32 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR