Un salvadoreño fue identificado como la víctima mortal del tiroteo contra ICE en Dallas

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 29 sep (EFE).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) identificó este lunes al salvadoreño Norlan Guzmán-Fuentes como la víctima mortal del tiroteo ocurrido el miércoles pasado contra el edificio federal en Dallas (Texas), que dejó a otros dos inmigrantes heridos de gravedad.

Guzmán fuentes, de 37 años, se encontraba en una camioneta, impactada por las balas de Joshua Jahn, de 29 años, que se apostó en una terraza cercana al edificio, desde donde disparó al menos ocho veces.

El salvadoreño había sido arrestado por ICE ese mismo día en la cárcel del condado de Dallas, donde permanecía bajo custodia por una acusación de agresión agravada con arma mortal que ya había sido desestimada.

Grupos proinmigrantes han criticado la tardanza de ICE para identificar a Guzmán-Fuentes, la única víctima mortal hasta el momento.

Los otros dos inmigrantes heridos son Miguel Ángel García Hernández, oriundo de México, y Andrés Bordones Molina, originario de Venezuela.

Los familiares de García Hernández dijeron a medios que el inmigrante, padre de cuatro, recibió cuatro disparos, uno de ellos en el cuello, lo que lo mantiene en estado crítico.

El mexicano, que se dedicaba a pintar casas y había vivido en Dallas por más de 20 años, fue detenido en una parada de tráfico rutinaria.

De Bordones Molina se sabe que llegó a EE.UU. aproximadamente hace un año y trabajaba como repartidor de comida y estaba solicitando asilo político cuando fue detenido por el ICE, dijeron sus amigos, según información citada por el periódico The New York Times.

Jahn, el francotirador, se quitó la vida y el FBI dijo que las investigaciones iniciales revelaron que actuó solo y que el rifle que usó fue comprado legalmente. EFE

amv/ims/av

