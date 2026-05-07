Un sismo de magnitud 4 se registra en el sur de Perú, sin noticia de daños

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Lima, 7 may (EFE).- Un sismo de magnitud 4 se ha sentido este jueves en la región de Ica, en el sur de Perú, sin que hasta el momento se haya informado de daños personales o materiales, según fuentes oficiales.

El movimiento telúrico se ha registrado a las 07.11 horas (12.11 GMT), con epicentro establecido a 39 kilómetros al sur oeste de la ciudad de Palpa, en Ica, como ha señalado el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El organismo ha establecido la profundidad del temblor a 37 kilómetros y ha indicado que alcanzó una intensidad de II-III en Palpa, ubicada a su vez a unos 400 kilómetros al sur de Lima.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) no ha notificado daños, aunque ha reiterado las medidas de seguridad que debe tomar la población ante este tipo de movimientos.

Por su parte, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú ha detallado que el sismo no ha generado el peligro de un tsunami en el litoral peruano.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos, además de millonarias pérdidas económicas. EFE

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