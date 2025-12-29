Un sismo de magnitud 6 deja 51 heridos y daños en casas y hospitales del norte de Perú

2 minutos

Lima, 29 dic (EFE).- El sismo de magnitud 6 ocurrido el pasado sábado en la costa norte de Perú ha dejado 51 heridos, 11 de ellos hospitalizados, y daños materiales en casas, escuelas y hospitales de las regiones de Áncash y La Libertad, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Del total de heridos contabilizados en ocho centros de salud de Áncash y La Libertad, 40 han recibido el alta médica, precisa el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Salud.

Asimismo, los gobiernos locales en ambas regiones han reportado ocho viviendas afectadas y una inhabitable; una institución educativa inhabitable y una afectada; además de 5 establecimientos de salud, un templo religioso y dos desembarcaderos pesqueros artesanales con diversos daños.

Actualmente, la municipalidad provincial de la ciudad de Trujillo, capital de La Libertad, coordina la entrega de ayuda humanitaria para las personas damnificadas tras el sismo de magnitud 6.0 del sábado, que fue seguido de al menos tres réplicas de magnitudes 5.1, 3.8 y 3.9 con epicentro en el mar.

Igualmente, la Dirección Desconcentrada del Indeci en Áncash ha detallado que brigadistas de la municipalidad provincial de Santa, con apoyo de herramientas, han culminado las labores de limpieza en el túnel de Coishco, ubicado en el distrito del mismo nombre, y se ha restablecido el tráfico en esa zona.

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de Energía y Minas ha indicado que la empresa Hidrandina ha restituido el servicio de energía eléctrica en su totalidad en las regiones mencionadas.

El temblor de magnitud 6 se produjo a las 21.51 horas del sábado último (02.51 GMT del domingo), con epicentro frente a la ciudad costera de Chimbote, en la región de Áncash, y se sintió también en Lima y Cajamarca, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Amazonas, San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y Ucayali.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial, por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos y millonarias pérdidas económicas. EFE

