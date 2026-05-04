Un sismo de magnitud 6 sacude el sur y el centro de México

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Ciudad de México, 4 may (EFE).- Un sismo de 6 grados en la escala Richter se registró este lunes en México a las 9:19 hora local (15:19 GMT), sin que hasta el momento se reporten víctimas, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El sismo tuvo su epicentro a 14 kilómetros al noroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, en el sur de México, y no ha registrado por el momento daños materiales o pérdidas humanas.

“Me informa la Coordinadora de Protección Civil que hasta el momento no se reportan daños ni víctimas por el sismo”, señaló en redes sociales la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En tanto, el Gabinete de Seguridad señaló que a partir de este evento, se mantienen comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para “realizar una evaluación preliminar de la zona”.

El sismo ocurre apenas unos días antes de que se realice un simulacro nacional, el cual se llevará a cabo el próximo 6 mayo, con el objetivo de fomentar la cultura de prevención y evaluar la capacidad de respuesta de la población, por lo que se activará la alerta sísmica en altavoces, celulares, radio y televisión, simulando un sismo de magnitud 8,2. EFE

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