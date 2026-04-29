Un trabajador herido en la fábrica de Tesla en Texas presenta una demanda por negligencia

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Austin (EE.UU.), 29 abr (EFE).- Un trabajador de soldadura ha presentado una demanda por negligencia contra Tesla tras resultar gravemente herido en su planta de Texas.

El diario local Austin-American Statesman informó de que Juan Jesús Chávez, empleado de la contratista EFX Industrial, acusó a Tesla y a su empleador de obligarlo a realizar trabajos en condiciones inseguras en la fábrica Gigafactory, donde se producen principalmente los coches modelo Y y los Cybertruck.

Según la demanda, el incidente ocurrió el 18 de marzo, cuando una tubería de acero al carbono lo golpeó en la cabeza y el pecho tras soltarse durante una maniobra con montacargas.

El abogado del trabajador, Tony Buzbee, señaló al diario local que Chávez sufrió una lesión craneal cerrada, así como daños en el cuello y la espalda.

La demanda sostiene que Tesla y EFX Industrial incurrieron en negligencia al exigir labores sobre una tubería mal asegurada y suspendida de forma inadecuada, «pese al peligro evidente». También alega falta de capacitación en maniobras seguras de izaje, ausencia de equipo de protección adecuado y deficiencias en la supervisión del trabajo.

Chávez reclama más de un millón de dólares en compensación por dolor físico, afectaciones permanentes, angustia mental, gastos médicos y pérdida de capacidad de ingresos. El caso fue presentado en el condado de Travis.

Las fábricas de Tesla, Inc., particularmente en California y Texas, han sido sujeto de denuncias por sus altas tasas de lesiones, posible subregistro de accidentes y la exposición de los trabajadores a riesgos como sustancias químicas tóxicas y peligros eléctricos.

En concreto, Gigafactory genera preocupaciones en materia de derechos humanos vinculadas a condiciones laborales inseguras, incluyendo exposición a altas temperaturas, vapores químicos y ventilación insuficiente, así como fallas en capacitación y protección de los empleados, según un informe publicado el año pasado por la Universidad de Alabama en Birmingham. EFE

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