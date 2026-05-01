Un tribunal en Turquía pone en libertad condicional a 15 acusados en el proceso al alcalde opositor

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Un tribunal de Estambul ordenó el jueves la puesta en libertad condicional de quince acusados en el proceso contra el alcalde de la ciudad, el opositor Ekrem Imamoglu, informó la cadena de televisión estatal TRT.

Entre ellos figuran varios empleados del municipio y tres empresarios, uno de los cuales reconoció parte de los hechos que le imputa la justicia.

Otros dieciocho acusados detenidos, entre ellos el jefe de gabinete de Imamoglu, ya habían sido liberados a principios de abril gracias a una resolución anterior, aunque los cargos contra ellos no fueron retirados.

Juzgado junto a 413 coacusados desde el 9 de marzo, Imamoglu es considerado el rival más serio del presidente Recep Tayyip Erdogan, y está encarcelado desde hace más de un año.

El dirigente es acusado de haber dirigido una amplia red criminal, está imputado por 142 cargos y se enfrenta a una pena de hasta 2.430 años de prisión.

El decano del Colegio de Abogados de Estambul, Ibrahim Kaboglu, denunció un juicio «político» y dijo a la AFP que las detenciones provisionales de estos acusados son en gran medida «inconstitucionales».

Imamoglu y sus partidarios acusan al gobierno de hacer todo lo posible para impedirle desafiar al presidente Erdogan en las próximas elecciones presidenciales, previstas para 2028.

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