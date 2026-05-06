Un tribunal iniciará el lunes el juicio contra Evo Morales por su relación con una menor

1 minuto

La Paz, 6 may (EFE).- Un tribunal boliviano fijó para el próximo lunes el inicio del juicio oral contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, por su presunta relación con una menor de edad con la que tuvo una hija en 2016, siendo gobernante, informaron fuente judiciales.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de la ciudad sureña de Tarija dispuso en una resolución difundida por los medios que el lunes 11 de mayo, a las 08.20 locales (12.20 GMT) se instale la audiencia de juicio oral por el delito de «Trata de personas agravado».

El abogado de Morales, Nelson Cox, confirmó a los medios la citación de su cliente, pero afirmó que no se presentará en la audiencia porque, en su opinión, no se ha cometido ningún delito y el proceso se basa en «una acusación forzada, falsa», que ha sido desarrollada con fines mediáticos. EFE

ja/gb/psh

(foto)