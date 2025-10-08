Un tribunal italiano suspende el bloqueo de dos meses del Gobierno Meloni a barco de ONG

3 minutos

Roma, 8 oct (EFE).- El tribunal de la ciudad de Trapani, en Sicilia (sur de Italia), suspendió este miércoles la detención administrativa por dos meses del barco humanitario ‘Mediterranea’, sancionado por el Gobierno italiano tras desembarcar a migrantes en un puerto no autorizado, según informó la ONG Mediterranea Saving Humans.

El fallo aceptó el recurso presentado por el capitán y el propietario del buque contra la orden del Ministerio del Interior italiano, que había impuesto una sanción de 60 días de detención del barco y una multa de 10.000 euros.

El tribunal, «a la espera de una resolución sobre el contenido general del caso, censura la ilegalidad de la medida en cuanto a la cuantificación de la sanción», informó la ONG en un comunicado.

Los hechos se remontan al pasado 23 de agosto, cuando la embarcación rescató a diez personas frente a las costas de Libia.

Aunque las autoridades italianas asignaron el puerto de Génova (norte) para el desembarco, el barco se dirigió a Trapani, en Sicilia, alegando razones humanitarias.

Según Mediterranea Saving Humans, las personas rescatadas habían sido «brutalmente golpeadas y arrojadas al mar, tratadas como objetos a desechar», lo que justificó el desvío al puerto más cercano.

En su fallo, el tribunal concluyó que la decisión de la tripulación fue adoptada para «proteger a las personas rescatadas», teniendo en cuenta su «condición vulnerable y frágil, tanto física como psicológicamente», y actuando con un «exclusivo espíritu de solidaridad» para «salvaguardar los objetivos de protección de la vida y la salud en el mar», recoge la ONG en el comunicado.

«Finalmente, el Tribunal afirma que el barco debe ser liberado lo antes posible porque, de lo contrario, se verán comprometidos los ‘objetivos humanitarios y de solidaridad’ perseguidos por ‘Mediterranea’, considerados ‘particularmente dignos de protección por estar orientados a la salvaguarda de la vida humana'», señala la nota.

La sanción se ampara en la norma impulsada por el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, que obliga a solicitar un puerto tras cada rescate y prohíbe realizar más de una operación antes del desembarco.

Esta normativa, promovida por el Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni, ha sido duramente criticada por organizaciones humanitarias por dificultar los rescates en el Mediterráneo central.

En este sentido, la ONG denunció que la sanción fue un intento del ministro por imponer un «castigo ejemplar» dirigido al rescate civil y acusó al Gobierno de violar los derechos fundamentales de las personas socorridas.

«La ley es más fuerte que la propaganda del Gobierno y que las órdenes injustas e ilegítimas», celebró Mediterranea Saving Humans. EFE

csv/psh