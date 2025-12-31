Un venezolano es operado en España de un tumor con cirugía robótica pionera en el mundo

Madrid, 31 dic (EFE).- Un paciente venezolano fue operado en España con la primera cirugía robótica del mundo para la extracción de un tumor agresivo al final de la tráquea con un único orificio y sin intubar, en una intervención realizada en el hospital Ruber Internacional (Madrid).

El paciente viajó a España gracias a la Fundación González Rivas, una entidad comprometida con la promoción de la salud y el acceso a la atención médica a nivel global, y fue intervenido esta semana por el cirujano torácico Diego González.

En una entrevista con EFE, González Rivas, que lideró la cirugía, explica que el tumor se encontraba «en la peor localización posible» en la carina (el final de la tráquea donde se bifurcan los bronquios), pero lo que convierte la operación en pionera en el mundo es que el robot Da Vinci utilizó una única incisión (en el tórax de 4 centímetros) y durante la operación el paciente respiró por sí mismo, sin necesidad de una máquina.

González, que preside esta fundación que tiene por objetivo llevar la cirugía mínimamente invasiva a países en desarrollo, subraya que se trata de una intervención curativa con buenas expectativas.

La intervención en el Ruber tuvo lugar este lunes y se prolongó durante cinco horas y media, con resultado satisfactorio.

Cirugía de riesgo

No obstante, González Rivas admite que, aún saliendo bien, es una cirugía de riesgo ya que puede haber complicaciones posoperatorias.

Es un cáncer situado en la parte final de la tráquea que, en este caso, invade el bronquio derecho y parte del izquierdo.

«Estamos yendo a un sitio donde una complicación da poco margen ya que es el tubo que da la respiración a los pulmones. Tratamos el tronco donde se conectan los pulmones, no quitamos el pulmón pero sí la conexión. Si falla, la complicación es severa».

González Rivas precisa que se trata de un tumor extremadamente raro. Un cirujano torácico puede ver uno o dos así en toda su vida, aunque en el Shanghái Pulmonary Hospital, donde opera habitualmente, llegan más casos al ser centro de referencia.

La operación evita muerte súbita

Lo que valora el equipo médico (tres cirujanos torácicos, dos anestesistas y tres enfermeros) es que sin esta operación, el paciente hubiera fallecido en unos meses por muerte súbita.

Y es que el tamaño del tumor es de dos centímetros, prácticamente iguala el ancho de la tráquea.

Participaron otros dos cirujanos: el venezolano Regulo Ávila, que trabaja desde hace años con González Rivas, y el rumano Mugurel Bosinceanu.

En declaraciones a EFE, Regulo Ávila, cirujano torácico del hospital Ruber Internacional, insiste en la importancia de que la operación se realice a través de un único orificio por donde pasan hasta tres brazos del robot Da Vinci: «Se han hecho operaciones con cinco incisiones, pero jamás con una».

González Rivas, con amplia experiencia, pone en valor a su fundación que no solo opera en países en vías de desarrollo, también empieza a hacerlo en España gracias, en esta ocasión, al Ruber Internacional, que asume el coste médico.

En ocho días se planificó

El paciente, Pavler Carpio, de 66 años, llegó al hospital Ruber Internacional el 25 de diciembre, procedente de Venezuela, vía Colombia, por los problemas de cierre del espacio aéreo, con un diagnóstico que conoció hace unos meses tras una tomografía en su país, donde el tumor se consideró inoperable.

Carpio contó con la colaboración de su hija, la ginecóloga venezolana Sol Carpio que, a través de Instagram, contactó con el doctor González Rivas.

«En 24 horas me llamó y en ocho días se planificó la operación», dice satisfecha la hija, inmensamente agradecida a la fundación y al equipo que intervino a su padre.

La hija de Carpio también pone en valor el libro de González Rivas ‘Curando el mundo’, donde enseña su técnica mínimamente invasiva para operaciones de pulmón (ha intervenido a más de 7.000 pacientes de 129 países). Ahora da un paso más. EFE

