Una facultad de la UNAM de México es desalojada por supuesta amenaza de bomba

Ciudad de México, 6 oct (EFE).- La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue desalojada este lunes tras una presunta amenaza de bomba, que se suma a recientes amagos en redes sociales en distintos campus de la institución, luego del asesinato en septiembre de un estudiante en una escuela al sur de la Ciudad de México.

En un comunicado, la FCPyS confirmó el desalojo de los estudiantes y el personal administrativo, así como la movilización de personal especializado y equipo de bomberos en el campus ubicado en Ciudad Universitaria, tras la difusión de las supuestas amenazas.

«Ante una amenaza de un posible artefacto explosivo en el campus, se aplicó de inmediato el Protocolo de Actuación, por lo que se desalojaron las instalaciones», señala el texto.

Momentos antes, en redes sociales comenzaron a circular fotografías de un supuesto mensaje colocado en los baños de la facultad.

«Encuentren la bomba que pusimos en uno de sus baños. Nosotros no andamos con mamadas (sic). No intenten averiguar quiénes somos. Esta no es una nota mal escrita en una hoja de cuaderno», se lee en el mensaje.

El desalojo de las instalaciones de la FCPyS se suma a la suspensión de actividades presenciales en varias facultades de la UNAM, el 29 de septiembre pasado, como medida de seguridad ante distintas amenazas en redes sociales, una semana después de que un estudiante asesinara a otro en el Colegio de Ciencias Humanidades (CCH) Sur.

El 22 de septiembre, un alumno identificado como Lex Ashton de 19 años, ingresó al CCH SUR y atacó con un arma blanca al estudiante Jesús Israel, de 16 años, quien murió en el lugar, así como a un trabajador del plantel, quien fue hospitalizado por lesiones.

El presunto responsable estaría ligado a grupos incel, ecosistemas de la manosfera que promueven discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.

El agresor intentó huir, subió a un edificio y se lanzó, resultando con fracturas en ambas piernas, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, prometió que redoblarán esfuerzos para garantizar la seguridad física y psicológica del alumnado.

Lomelí señaló que las universidades y en general, las instituciones de educación superior deben dar alternativas a las y los jóvenes para que no se dejen arrastrar por mensajes que se difunden en redes sociales; además de reforzar, en el sentido más amplio, la atención a la salud mental. EFE

