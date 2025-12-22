Una misión humanitaria intentará la liberación de 18 militares secuestrados en Colombia

Bogotá, 22 dic (EFE).- Una misión humanitaria de la que hacen parte diferentes organismos intentará facilitar la liberación de 18 militares colombianos secuestrados el domingo en el departamento del Chocó (oeste) por una multitud que supuestamente trató de impedir un operativo contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

«La Defensoría del Pueblo acompañará una misión humanitaria para facilitar el retorno a sus hogares de 18 miembros del Ejército retenidos en Chocó», informó este lunes el organismo en su cuenta de X.

El secuestro ocurrió en la localidad de Carmen de Atrato, donde «una unidad militar fue rodeada e interceptada por aproximadamente 200 personas, que retuvieron y trasladaron de manera arbitraria a los soldados hacia un resguardo indígena», señaló el domingo la XV Brigada del Ejército en un comunicado.

La Defensoría detalló hoy que conoció, por información de la Gobernación del Chocó, que los militares están retenidos por indígenas del resguardo La Puria.

El secuestro o retención de militares por parte de civiles se ha vuelto frecuente en el conflicto colombiano en el que, según las autoridades, los habitantes de zonas remotas son «instrumentalizados» por guerrilleros o narcotraficantes para que impidan las operaciones en su contra.

Los casos más recientes ocurrieron en agosto pasado en el departamento del Guaviare (centro-sur), donde 34 militares fueron secuestrados por campesinos, y en septiembre, cuando otros 45 corrieron la misma suerte en el Cauca (suroeste). En ambos casos, todos fueron liberados días después con la mediación de misiones humanitarias.

El secuestro de los 18 militares en el Chocó se produjo el mismo día en que el ELN anunció un cese al fuego unilateral durante las festividades navideñas y de fin de año, una decisión que contrasta con la escalada de ataques y de intimidación de los últimos días en distintas regiones del país.

El cese al fuego comenzará a las cero horas del 24 de diciembre y terminará a la misma hora del 3 de enero de 2026.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, dijo al respecto que, por parte del Gobierno, «no existe ningún cese al fuego ni orden de detener la protección del pueblo colombiano». EFE

