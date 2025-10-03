The Swiss voice in the world since 1935
Una mujer nombrada por primera vez arzobispo de Canterbury y líder de la Iglesia anglicana

Londres, 3 oct (EFE).- La obispa Sarah Mullally fue elegida este viernes como la primera mujer en la historia en asumir los cargos de arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y primada de la comunión anglicana, que reúne a unos 95 millones de creyentes estimados en 165 países del mundo.

Mullally, que será oficialmente confirmada en el puesto en enero, sustituirá a Justin Welby, que anunció su dimisión en noviembre de 2024 tras críticas por su gestión de un caso de abusos sexuales a menores. EFE

